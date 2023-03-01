Grammy ödüllü The Weeknd Hollywood'a adım atıyor

2019’da Safdie Kardeşler’in 'Uncut Gems' adlı filmiyle oyunculuğa adım atan The Weeknd, Hollywood'a adım atıyor. Ünlü isim, beyaz perdede bu sefer de başrol olarak boy gösterecek.

Grammy ödüllü The Weeknd Hollywood'a adım atıyor

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan , senaryosunu kendi kaleme aldığı ve aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği uzun metrajlı filmde ilk kez başrol oynayacak.

Henüz ismi ve konusu açıklanmayan filmin yönetmen koltuğunda Trey Edward Shults otururken, oyuncu kadrosunda Jenna Ortega ile Barry Keoghan yer alıyor.

Grammy ödüllü The Weeknd Hollywood'a adım atıyor - 1

Henüz ismi ve konusu açıklanmayan filmin müzikleri, The Weeknd ile birlikte Daniel Lopatin'e emanet.

Los Angeles'ta çekilen filmin henüz vizyon tarihi de açıklanmadı.

The Weeknd ayrıca merakla beklenen internet dizisi 'The Idol'da Lily Rose Depp ile rol aldı.

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