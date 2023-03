Grammy ödüllü The Weeknd Hollywood'a adım atıyor

Henüz ismi ve konusu açıklanmayan filmin müzikleri, The Weeknd ile birlikte Daniel Lopatin'e emanet.



Los Angeles'ta çekilen filmin henüz vizyon tarihi de açıklanmadı.



The Weeknd ayrıca merakla beklenen internet dizisi 'The Idol'da Lily Rose Depp ile rol aldı.

