Grammy ödüllü trompetçi Botti, CSO eşliğinde Ankara'da konser verdi

Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, Ankara'da konser verdi.CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin tükendiği konserde Botti, ünlü eserleri şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO eşliğinde seslendirdi.

Zaman zaman seyircilerle sohbet eden Botti'ye kemanda Caroline Campbell, bateride Lee Pearson, piyanoda Julius Rodriguez, saksafonda Chad Lefkowitz eşlik etti.

CHRIS BOTTI HAKKINDA



Chris Botti, Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalıştı. Sanatçı, 2012'de "Impressions" albümüyle "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" kategorisinde 55'inci Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.