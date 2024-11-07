Grammy ödüllü trompetçi Chris Botti: Türkiye'de senfoni orkestrasıyla ilk konserim olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nda vereceği konser için kentte bulunan Chris Botti, ilk kez Antalya'ya geldiğini söyledi.

Kariyeri boyunca Türkiye'de 8 kez bulunduğunu anlatan Botti, "Kendi solo grubumla ilk kez 2006'da gelmiştim. Türkiye, ABD dışında kariyerime başladığım zamanlarda geldiğim ilk yerlerden biriydi. O nedenle Türkiye benim için çok değerli ve önemli bir yere sahip. İstanbul da çok güzel bir şehirdi. İlk geldiğimde İstanbul'dan çok etkilenmiştim." diye konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA MÜZİK YAPMAK İSTEDİĞİME KARAR VERDİM"



Müzikal yolculuğundan bahseden Botti, çocukluğundan bu yana hep müzikle iç içe olduğunu dile getirdi. Annesinin klasik piyanist olduğunu belirten Botti, "Hayatımda her zaman müzik vardı. İlk kez Miles Davis'in şarkısını duyduğumda 11 yaşındaydım. Trompetin sesini duyduğumda kalbime bir şey dokundu. Gerçekten büyüleyiciydi ve bu bütün perspektifimi değiştirdi. Daha sonra bu hissin peşinden gitmeye, hayatım boyunca müzik yapmak istediğime karar verdim." ifadelerini kullandı.

Botti, müzisyenlerin adım adım büyüdüğünü kaydederek, "Sadece çok iyi bir müzisyen olmak, çalmak yeterli değil, şans unsuru da var. Ben şanslıydım. 2000 ile 2005 yıllarda çalıştığım plak şirketinin bana büyük bir yardımı ve desteği oldu. Beni tüm uluslararası televizyon programlarına, şovlarına çıkardı. Bir caz müzisyeni olarak bunu elde etmek çok kolay bir şey değil. Popüler bir dinleyici kitlesine erişebildiğimde inanılmaz şanslı hissetmiştim. Kariyerimin önemli bir dönüm noktasıydı." şeklinde konuştu.

