Granada'da Endülüs İslam dönemine ait yeni bir Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı

Endülüs bölgesinde 1995'ten bu yana çıkarılan yasalarla, yapılan her inşaatta ve restorasyonda arkeologlarla çalışma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Suliman, "Geçmişte inşaat çalışmalarında bulunan insan kalıntıları ya tekrar toprağa gömülüp üzerine inşaat yapılıyordu ya da çöpe atılıyordu. Özellikle son 20 yıldır bu işler çok daha düzenli ve kontrollü yapılıyor. Bu zamana kadar yapılan kazılarda sadece belgelendirilmiş olanları hesapladığımızda 10 binden fazla Müslüman'a ait kalıntılar çıkartıldı" değerlendirmesinde bulundu.



Binaların veya arsaların zeminlerinden çıkartılan kalıntılar, antropolojik analizlerden sonra günümüzde kullanılan bölgedeki Müslüman mezarlıklarına defnediliyor.

Granada'da günümüzde, büyük çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 40 bin kadar Müslüman yaşıyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun