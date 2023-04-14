Grand Pera'da bu ay birçok konser müzikseverleri karşılıyor

Beyoğlu'nun tarihi yapılarından Grand Pera, bu ay boyunca kültür, sanat ve müzik dolu bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Program kapsamında bu akşam İtalya çıkışlı DJ ve prodüktör Ivan Masa, Zoe Garden'da sahne alacak.



Çocuk yaştan itibaren tutku haline getirdiği bağlamasıyla Coşkun Karademir, Emek Sahnesi'nde "Aşık Veysel" gecesinde 20 Nisan akşamı dinleyicileri ile bir araya gelecek. Türkiye'de caz kulüplerinin aranılan ismi olarak belirtilen İstanbul Jazz Band Ece Göksu, 23 Nisan'da Emek Sahnesi'nde dinleyicileri ile buluşacak.



Dünya Koro Müziği Sempozyumu kapsamında 25-30 Nisan arasında yine Emek Sahnesi, Sofia Vokalensembl, Nilüfer Çoksesli Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Georgia Eyalet Üniversitesi Korosu, Koro İstanbul, 9 Eylül Üniversitesi Çok Sesli Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, Vancouver Gençlik Korosu, Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Cantemus Çocuk Korosu ve Fayha Ulusal Korosu'na ev sahipliği yapacak.



Aslıhan And'ın solo flüt repertuvarının renkli eserlerini geniş bir yelpazede seyirciyle buluşturduğu Solo Flüt Resitali ise 30 Nisan akşamı Cercle d'Orient sahnesinde yer alacak.

