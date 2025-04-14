Green Day grubu, şarkı sözlerini değiştirerek Filistin'e destek verdi
Amerikalı ünlü rock grubu Green Day, Coachella Müzik Festivali'nde Filistin'e destek verdi.
Billie Joe Armstrong'un solisti olduğu Grammy ödüllü rock grubu Greenday, Coachella Müzik Festivali’nde unutulmaz bir performansa imza attı.
Deadline'ın haberine göre, ünlü grup 2004 tarihli "Jesus of Suburbia" adlı şarkılarının sözlerini konser esnasında değiştirdi.
Solist Armstrong, orijinalinde "Kurban edildiğinizde acıdan uzaklaşın" olan şarkı sözlerini "Acıdan kaçıyoruz, Filistinli çocuklar gibi/Yıkılmış bir evden hikayeler" sözleriyle değiştidi.
Green Day grubu Coachella'da
Şarkıcı geçtiğimiz ay, aynı şarkının sözlerini ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e göndermede bulunmak için değiştirmişti.
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