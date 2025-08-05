Greenland'in devam filminin vizyon tarihi belli oldu
Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı Greenland: Son Sığınak filminin devam projesi olan Greenland 2: Göç'ün vizyon tarihi belli oldu.
2020 yılında vizyona giren Greenland: Son Sığınak'ın devam filmi için geri sayım başladı.
Ric Roman Waugh’un yönetmenliğini üstlendiği devam filminde, ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşacak.
Küresel bir felaketin ardından harabeye dönmüş Avrupa’da geçen filmde; Garrity ailesi, yaşanabilir bir yer bulmak için tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacak.
Variety'nin haberine göre; senaryosunu Mitchell LaFortune ve Chris Sparling'in kaleme aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu.
Çekimleri İngiltere ve İzlanda’da tamamlanan "Greenland: Göç" filmi 9 Ocak 2026'ta seyirci karşısına çıkacak.
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