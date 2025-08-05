Greenland'in devam filminin vizyon tarihi belli oldu

2020 yılında vizyona giren Greenland: Son Sığınak'ın devam filmi için geri sayım başladı.



Ric Roman Waugh’un yönetmenliğini üstlendiği devam filminde, ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşacak.



Küresel bir felaketin ardından harabeye dönmüş Avrupa’da geçen filmde; Garrity ailesi, yaşanabilir bir yer bulmak için tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacak.

