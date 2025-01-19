Greta Gerwig imzalı Narnia filmi IMAX formatında izleyiciyle buluşacak

Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınalacağı düşünülüyordu.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Gerwig'in merakla beklenen yeni filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek, 25 Aralık'ta ise platformda izleyiciyle buluşacak.

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği biliniyor. Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.



IMAX NEDİR?

Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.

