Greta Gerwig'den Barbie'nin devam filmine yeşil ışık

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi olmuştu. Daha önce "Barbie"nin devam filmi olmayacağını söyleyen Gerwig, fikrini değiştirdi.

Greta Gerwig'den Barbie'nin devam filmine yeşil ışık

ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek  tarihine altın harflerle yazdırdı.

1 milyar dolar sınırını geçen filmin başarısı, yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.

Greta Gerwig'den Barbie'nin devam filmine yeşil ışık - 1

Sekiz dalda Oscar adaylığı elde eden ve En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar sahibi olan Barbie'nin başarısı devam filmi hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

Daha önce Margot Robbie gibi devam filmine sıcak bakmayan Greta Gerwig, fikrini değiştirdi.

Margot Robbie "Barbie 2"ye sıcak bakmıyor

Margot Robbie "Barbie 2"ye sıcak bakmıyor

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DEVAM FİLMİNE SICAK BAKIYOR

Gerwig, Vanity Fair'in Oscar partisinde Deadline'a verdiği röportajda; Barbie 2'nin potansiyeline karşı hiçbir direnç göstermediğini söyledi.

Devam filmi fikrine ısındığını açıklayan ünlü yönetmen, çekinceleri olsa da "Bunu reddetmiyorum, yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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