Greta Gerwig'den Barbie'nin devam filmine yeşil ışık

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

1 milyar dolar sınırını geçen filmin başarısı, yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.