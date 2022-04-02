Greta Thunberg'den iklim kriziyle ilgili kitap

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim kriziyle ilgili yeni bir kitap yayınlayacak. Kitapta bilim insanı Katharine Hayhoe, ekonomist Thomas Piketty ve romancı Margaret Atwood'un katkıları bulunacak.

Greta Thunberg'den iklim kriziyle ilgili kitap

Haberler 02.04.2022 - 17:02

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Greta Thunberg, iklim kriziyle ilgili kitap hazırlıyor.

Kitapta bilim insanı Katharine Hayhoe, ekonomist Thomas Piketty ve romancı Margaret Atwood'un katkıları da yer alacak.

Thunberg yaptığı açıklamada, "Platformumu bilime dayalı bir kitap oluşturmak için kullanmaya karar verdim. İklim, ekolojik ve sürdürülebilirlik krizlerini bütünsel olarak kapsayan bir kitap olacak. Çünkü iklim krizi elbette çok daha büyük olan sürdürülebilirlik krizinin sadece bir belirtisi. Umuyorum ki bu kitap, bu farklı, birbiriyle yakından bağlantılı krizleri anlamak için bir tür başvuru kaynağı olabilir” dedi.

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