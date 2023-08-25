Grevdeki yazarlar stüdyoların teklifini yetersiz buldu

Grevdeki Hollywood yazarları, stüdyolardan gelen teklifi yeterli bulmadı.

En son teklife göre Amerika Yazarlar Birliği, üç yıllık sözleşme boyunca yüzde 13'lük maaş artışı alacak ve yapay zeka tarafından oluşturulan yazılı içerik "edebi materyal" olarak kabul edilmeyecekti.



Hollywood stüdyoları ve internet yayın hizmetleri, bu teklifin tüm kaygıları gideremediği gerekçesiyle üyelerini greve devam etmeye çağırdı.



Amerika Yazarlar Birliği (WGA), müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine 2 Mayıs'ta işi bırakmış, greve giden senaristlere oyuncular da destek vermiş, neredeyse Hollywood'daki tüm prodüksiyonlar durmuştu.

