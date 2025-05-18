Guangdong Çin Tıbbı Müzesi kapılarını açtı

Müzede sergilenen ve her biri farklı bitkisel örnekler içeren toplam 678 cam şişe, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Bitkiler, renklerini ve doğal dokularını koruyacak şekilde sıvı içinde muhafaza edilerek sergileniyor.

“Sıvı daldırma teknolojisi” adı verilen bu yöntemle hazırlanan örnekler, Çin geleneksel tıbbının zengin mirasını gözler önüne sererken, modern koruma tekniklerinin kültürel mirasa nasıl katkı sağladığını da ortaya koyuyor.

Müze yetkilileri, serginin amacının geleneksel Çin tıbbına olan ilgiyi artırmak ve bu alandaki tarihi birikimi geniş kitlelere tanıtmak olduğunu ifade etti.