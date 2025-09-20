Guillermo del Toro imzalı The Boy in the Iron Box filminin başrolleri belli oldu

Fantastik ve korku türlerini birbirine harmanlayarak özgün yapımlara imza atan Guillermo del Toro'nun yeni filmi "The Boy in the Iron Box" için bekleyiş sürüyor. Del Toro’nun, yazar Chuck Hogan ile birlikte kaleme aldığı aynı adlı korku romanı serisinden uyarlanacak filmin hazırlıkları sürüyor. Guillermo del Toro'nun yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda David Prior'un oturacağı filmin başrolleri belli oldu.

Projenin başrollerini Rupert Friend, Jaeden Martell ve Kevin Durand paylaşacak.



Rupert Friend, Rus özel kuvvetlerinden paralı asker Liev karakterini canlandırırken, Martell ise hikayenin merkezindeki gizemli çocuğa hayat verecek. Kevin Durand ise ekipteki diğer paralı askerlerden birini oynayacak.



The Boy in the Iron Box, ıssız ve karlarla kaplı bir dağ üzerinde düşen bir paralı asker ekibinin hikayesini konu alıyor.