Gülben Ergen setlere geri dönüyor

Dadı dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen yıllar sonra setlere geri dönüyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta sanatçı Piyasa adlı dizide rol alacak. Dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor. Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu.



Şarkıcı, dizide gazetecilik yapan Ahsen adlı sürpriz ve çok konuşulacak bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

