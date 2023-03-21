Güldiyar Tanrıdağlı Süreyya Operası’nda konser verecek

Güldiyar Tanrıdağlı ve Çağlayan Çetin'in yer aldığı programda Rahmaninov'un görkemli eseri Çello&Piyano sonatının yanı sıra Op. 2 Prelüd ve Dance Orientale ve müzisyenler tarafından uyarlanmış Lied’lerden bir seçki yer alıyor.