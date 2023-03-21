Güldiyar Tanrıdağlı Süreyya Operası’nda konser verecek

Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin de müziklerini yapan Güldiyar Tanrıdağlı, yarın Süreyya Operası’nda konser verecek. "Çello ve Piyano ile Rahmaninov" ilk kez Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
Post romantizmin vazgeçilmez bestecilerinden S. Rahmaninov’un 150. doğum yılına ithafen bestecinin çello ve piyano repertuvarının yer aldığı albüm ‘Rachmaninov works for Piano& Cello’ yayınlanmasının ardından ilk olarak Süreyya Operası'nın büyülü atmosferinde seyirciyle buluşuyor.
Güldiyar Tanrıdağlı ve Çağlayan Çetin'in yer aldığı programda Rahmaninov'un görkemli eseri Çello&Piyano sonatının yanı sıra Op. 2 Prelüd ve Dance Orientale ve müzisyenler tarafından uyarlanmış Lied’lerden bir seçki yer alıyor.