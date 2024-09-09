"Gülizar" filmi Toronto Film Festivali'nde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı olan film, dünyanın en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 49. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası yabancı basından ve sinema eleştirmenlerinden büyük övgü aldı.

Gülizar filminin dünya prömiyeri, 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Başrolünde Ecem Uzun ’un, oyuncu kadrosunda ise Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Aslı İçözü yer aldığı film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.

GÜLİZAR FİLMİNİN FESTİVAL AFİŞİ YAYINLANDI

Avrupa Prömiyerini önümüzdeki günlerde San Sebastian Film Festivali'nde yapacak, Türkiye prömiyeri ise Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde gerçekleştirecek olan Belkıs Bayrak’ın ilk uzun metrajlı filmi Gülizar’ın festival afişi de yayınlandı.

Çekimleri 2022 yılının eylül ve ekim aylarında Sakarya (Taraklı) ve Kosova (Prizren)’de gerçekleştirilen filmin afişinde Ersin İleri imzası bulunuyor.



AVRUPA PRÖMİYERİNİ SAN SEBASTİAN FİLM FESTİVALİ'NDE YAPACAK

Yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Murat Yaşar Bayrak ortak yapımcılığını da Valmira Hyseni üstlentediği film, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali’nde yapacak. " Gülizar ", bu sene 20 - 28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin New Directors Bölümü’nde yarışacak. "Gülizar" filminin yapımını ise Saba Film, Protim V.P. ve Plan Bee Films gerçekleştiriyor. Kürşat Üresin’in görüntü yönetmenliğini, Selin Eren Şahin’in kurgusunu yaptığı filmin özgün müzikleri ise Kanan Rustamli’ye ait.

