Gülşen, İzmir konserini erteledi

Gülşen, 20 Ağustos akşamı İzmir'de vereceği konseri erteleme kararı aldı. Şarkıcı "İzmir konserim yaşanan yangın felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni konser tarihini siz değerli dinleyicilerim ile paylaşacağım".

Gülşen sözlerine "Güzel ülkemizin bir santim toprağına dahi gelen zarar her vatansever yurtaşımız gibi beni de kahrediyor. Aklım, kalbim, dualarım İzmir halkı ve o topraklarda yaşayan tüm canlılarımız ile" diye devam etti.