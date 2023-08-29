Güneş Tanrısı Helios heykeli altyapı çalışmasında bulundu, koruma altına alındı

Geçtiğimiz günlerde 2 bin yıl öncesine ait antik tiyatroyu ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının başlandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin başka bir bölgesinde, altyapı çalışmalarında bu sefer de en az 2 bin yıl öncesine ait ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen kafası olmayan kabartma bir heykel ortaya çıkarıldı.

Bulunan heykel, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve bugün Alaşehir şehir merkezinin içinde bulunan, Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından açık hava müzesi olarak kullanılan St. Jean Kilisesi'nin bahçesinde koruma altına alındı. Kabartma heykelin bulunduğu sırada antik tiyatrodaki kazı çalışmalarını inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da St. Jean Kilisesi'ne giderek kabartma heykelini inceledi.

