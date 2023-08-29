Güneş Tanrısı Helios heykeli altyapı çalışmasında bulundu, koruma altına alındı

Geçtiğimiz günlerde 2 bin yıl öncesine ait antik tiyatroyu ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının başlandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin başka bir bölgesinde, altyapı çalışmalarında bu sefer de en az 2 bin yıl öncesine ait ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen kafası olmayan kabartma bir heykel ortaya çıkarıldı.
Bulunan heykel, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve bugün Alaşehir şehir merkezinin içinde bulunan, Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından açık hava müzesi olarak kullanılan St. Jean Kilisesi'nin bahçesinde koruma altına alındı. Kabartma heykelin bulunduğu sırada antik tiyatrodaki kazı çalışmalarını inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da St. Jean Kilisesi'ne giderek kabartma heykelini inceledi.
"KORUMA ALTINA ALINDI"
Başkan Öküzcüoğlu, "Milattan sonra 6. yüzyılda Anadolu'da Hıristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş. Bunlar Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bugün alt yapı çalışmaları esnasında Antik Roma dönemine ait, M.Ö. 200 ile M.S. 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen Güneş Tanrısı Helios’un kabartması olduğu düşünülen bir kabartma ortaya çıktı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak" dedi.
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