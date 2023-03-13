Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, Johannesburg'da katıldığı bir festivalde sahnede iki kez baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ünlü rapçi kurtarılamadı.

Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı.

Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti - 1

Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sanatçının ölümü doğrulandı, ancak nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...