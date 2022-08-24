Gürcistanlı çocuklar Anadolu Ateşi ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği gösterinin sonunda izleyiciler dansçıları ayakta alkışladı. Mustafa Erdoğan, gazetecilere, 20 yıldır Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Anadolu Ateşi gösterileri yaptıklarını söyledi. Normal gösterilerinin dışında arada özel projelerle de izleyicilerin karşısına çıktıklarını dile getiren Erdoğan, zaman zaman Türkiye'ye gelen yabancı dans topluluklarıyla sahneye çıktıklarını, yurt dışına gittiklerinde de oradaki dans ekibi ile gösteri yaptıklarını anlattı.

Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu 'nun tarihini konu alan sinevizyon gösterimi ile başlayan dans gösterisinde, 85'i Anadolu Ateşi 'nden, 70'i ise Gürcistanlı 155 dansçı yeteneklerini sergiledi. Topluluk, gösteri boyunca iki bölümde Kafkas danslarını sundu. Son bölümde ise dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile selamlama yaptı.

Aspendos'ta da yaşları 4 ila 15 arasındaki çocuklardan oluşan Gürcistanlı dans ekibini ağırladıklarını aktaran Erdoğan, "Artvin'in doğusundan geliyorlar. Çok yetenekli çocuklar. Kıvılcımlarla sahneye çıktılar. Anadolu Ateşi'nin büyük kadrosu, Gürcü arkadaşlarımız ve Kıvılcımlar, 3 topluluk aynı anda sahne aldı. O nedenle özel bir gün" diye konuştu.



LONDRA VE GÜRCİSTAN'A OKUL AÇILACAK

Erdoğan, Anadolu Ateşi kapsamında Türkiye'de 13 dans okulu bulunduğunu belirterek, "Gelecek aydan itibaren bir tane Londra'da, bir tane de Gürcistan'da okul açacağız. Gürcistan'ı önemsiyoruz, çünkü hem kültür olarak birbirimize yakınız hem de o bölgede Türk nüfus sayısı oldukça çok" dedi.



Yoğun şekilde gösterilere devam ettiklerini, bir yandan Aspendos'ta sabit gösteri yaparken diğer taraftan da Türkiye turnesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kültür Bakanlığı ile Beyoğlu Kültür Yolu'ndayız, Çanakkale Kültür Yolu'ndayız. Diyarbakır'da Güneydoğu Kültür Yolu'ndayız. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde hem Troya hem de Anadolu Ateşi oynayacağız. Gösteriler kış boyunca her pazar sürecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde muhteşem bir sahne yapılmış. Eksiksiz olarak bize teslim edilecek. Devlet Opera ve Balesi'nin etkinlikleri ile Anadolu Ateşi de sahne alacak. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyuz."