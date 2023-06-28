Gustav Klimt'in son başyapıtı rekor fiyata satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in son eseri "Lady With a Fan" adlı tablo, beklentilere aşarak 108,4 milyon dolara alıcı buldu.

Gustav Klimt'in son başyapıtı rekor fiyata satıldı

Ünlü ressam Gustave Klimt'in son tablosu Londra'da açık artırmaya çıktı. 80 milyon dolara satılması beklenen tablo, rekor fiyata alıcı buldu. Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkan tablo 108,4 milyon dolara satıldı.

Klimt'in "son başyapıtı" olarak nitelendirilen tablo, Avrupa'da bir açık artırmada satılan en pahalı eser oldu.

Gustav Klimt'in son başyapıtı rekor fiyata satıldı - 1

Bir kadını resmeden Klimt tablosu, "Dame Mit Facher" (Lady With a Fan) adını taşıyor. 1917 yıllında tablo üzerinde çalışmaya başlayan ressam, 1918 yılında 55 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan, ressamın dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", bu ay açık artırmada 53,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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