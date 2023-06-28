Gustav Klimt'in son başyapıtı rekor fiyata satıldı

Ünlü ressam Gustave Klimt'in son tablosu Londra'da açık artırmaya çıktı. 80 milyon dolara satılması beklenen tablo, rekor fiyata alıcı buldu. Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkan tablo 108,4 milyon dolara satıldı.

Klimt'in "son başyapıtı" olarak nitelendirilen tablo, Avrupa'da bir açık artırmada satılan en pahalı eser oldu.

