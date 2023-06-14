Gustav Klimt'in son başyapıtının rekor fiyata satılması bekleniyor

Avustralyalı ressam Gustav Klimt'in son eseri de açık artırmaya çıkıyor. "Lady With a Fan" adlı tablonun 80 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Gustav Klimt'in son başyapıtının rekor fiyata satılması bekleniyor

Ünlü ressam Gustave Klimt'in son tablosu satışa çıkıyor. Bu ay Londra'da açık artırmaya çıkacak olan tablonun 80 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Bir kadını resmeden Klimt tablosu, "Dame Mit Facher" (Lady With a Fan) adını taşıyor.

Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkan tablo, Klimt'in "son başyapıtı" olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan, ressamın dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", bu ay açık artırmada 53,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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