Gustav Klimt'in son başyapıtının rekor fiyata satılması bekleniyor

Ünlü ressam Gustave Klimt'in son tablosu satışa çıkıyor. Bu ay Londra'da açık artırmaya çıkacak olan tablonun 80 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Bir kadını resmeden Klimt tablosu, "Dame Mit Facher" (Lady With a Fan) adını taşıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sotheby's (@sothebys)'in paylaştığı bir gönderi Sotheby's Müzayede evi tarafından satışa çıkan tablo, Klimt'in "son başyapıtı" olarak nitelendiriliyor. Öte yandan, ressamın dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", bu ay açık artırmada 53,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.