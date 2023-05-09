Gustav Klimt'in tablosu açık artırmada: 45 milyon dolara alıcı bekleniyor

New York'ta birbirinden ünlü ressamların tabloları açık artırmaya çıkıyor. Gustav Klimt'in tablosunun 45 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Gustav Klimt'in tablosu açık artırmada: 45 milyon dolara alıcı bekleniyor

Birbirinden ünlü tablolar ABD'de açık artırmaya çıkıyor. İçlerinde en dikkat çekeniyse Gustav Klimt'e ait olanı. Dünyaca ünlü Avusturyalı ressam, bu tablosunu 20. yüzyılın başında yapmıştı.

Klimt, tablosunda Attersee Gölü'nü restmetmişti. Tablonun 45 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Tablonun Klimt'in özel koleksiyonerlerde kalan nadir eserlerinden biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Picasso'nun yaptığı üç portre de açık artırmada satılacak eserler arasında.

Gustav Klimt'in tablosu açık artırmada: 45 milyon dolara alıcı bekleniyor - 1

PICASSO VE VAN GOGH TABLOLARI DA MÜZAYEDEDE

Picasso'nun, eşi Jacqueline Roque'tan esinlenerek yaptığı tablonun 20 ila 30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Vincent Van Gogh’un 1888'de Paris'te kardeşinin yanında yaşadığı dönemlerde yaptığı tablonunun da 20 ile 30 milyon dolara alması bekleniyor.

Gustav Klimt'in tablosu açık artırmada: 45 milyon dolara alıcı bekleniyor - 2

Başka ressamların da eserlerinin satış çıkarılacağı açık artırmanın 19 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor. Açık artırmadan toplam 732 milyon dolar ile 1 milyar dolar elde edilmesi bekleniyor.

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