Güven Bana filmi 13 Ekim'de vizyonda

Dram oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar ve Pelin Karahan, bu kez komedi ile seyirci, karşısında. "Güven Bana" filmi, 13 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak.

Güven Bana filmi 13 Ekim'de vizyonda

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı komedi filmi "Güven Bana", 13 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Tefeciye olan borçlarını ödemeye çalışırken başlarını beladan kurtaramayan iki kardeşin macera dolu hikayesini anlatan "Güven Bana", dram ağırlıklı projelerde görmeye alıştığımız Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar ve Pelin Karahan gibi oyuncuları bir araya getirdi.

Oyuncuların komedi performansları şimdiden sevenlerinde merak duygusu uyandırdı. 

Güven Bana filmi 13 Ekim'de vizyonda - 1

"Güven Bana"nın yıldızlar geçidi kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar ve Pelin Karahan'ın yanı sıra Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi oyuncular yer alıyor.

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