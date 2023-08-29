Güven Bana filminin vizyon tarihi belli oldu: Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar başrolde

Merakla beklenen komedi filmi Güven Bana'nın vizyon tarihi açıklandı. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, 13 Ekim'de vizyonda olacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Selçuk Aydemir'in yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz üstlendi.



Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan filmin kadrosunda Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt da yer aldı.

