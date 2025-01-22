Guy Ritchie'den yeni film: Shogun dizisinin yıldızı Cosmo Jarvis kadroda

Emmy Ödülleri'nde tek seferde 18 dalda ödül kazanan Shogun dizisinin yıldız ismi Cosmo Jarvis'in yeni projesi belli oldu.

Jarvis, başrollerinde Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins'in yer alacağı Guy Ritchie imzalı Wife & Dog filminin kadrosuna dahil oldu.

Variety'nin haberine göre; konusu henüz açıklanmayan filmde; Jarvis'in Hopkins'in oğlunu ve Pike'ın kardeşini canlandıracak.