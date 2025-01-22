Guy Ritchie'den yeni film: Shogun dizisinin yıldızı Cosmo Jarvis kadroda
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi Wife Dog için hazırlıklar sürüyor. Senaryosunu da Ritchie'nin kaleme aldığı yapıma ünlü oyuncu Cosmo Jarvis katıldı.
Emmy Ödülleri'nde tek seferde 18 dalda ödül kazanan Shogun dizisinin yıldız ismi Cosmo Jarvis'in yeni projesi belli oldu.
Jarvis, başrollerinde Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins'in yer alacağı Guy Ritchie imzalı Wife & Dog filminin kadrosuna dahil oldu.
Variety'nin haberine göre; konusu henüz açıklanmayan filmde; Jarvis'in Hopkins'in oğlunu ve Pike'ın kardeşini canlandıracak.
Wife & Dog'un senaryosunu da kaleme alan 56 yaşındaki Ritchie, filmin yapımcılığını da üstleniyor.
Filmin; Britanya zenginlerinin, renkli olduğu kadar hainliklerle dolu dünyasında geçeceği ifade ediliyor.
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