Guy Ritchie'nin yeni dizisinin başrolleri belli oldu

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE, The Gentlemen gibi yapımlara imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yeni projesi için hazırlıklar sürüyor.

Dizi, Londra'da güç için savaşan iki aile ve bu ailelerden birine son derece sadık olan bir fedaiyi konu alan dizide başrolleri paylaşacak isimler belli oldu.