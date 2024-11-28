Guy Ritchie'nin yeni dizisinin başrolleri belli oldu
Guy Ritchie'nin henüz ismi belli olmayan yeni dizisinde başrolleri paylaşacak isimler belli oldu.
Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE, The Gentlemen gibi yapımlara imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yeni projesi için hazırlıklar sürüyor.
Dizi, Londra'da güç için savaşan iki aile ve bu ailelerden birine son derece sadık olan bir fedaiyi konu alan dizide başrolleri paylaşacak isimler belli oldu.
Ritchie'nin henüz ismi belli olmayan yeni dizisinde; Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren başrolleri paylaşacak.
Dizide Tom Hardy, Avrupa’nın zengin aileleri için sorunları ortadan kaldıran bir suçluya, Mirren ve Brosnan ise Londra merkezli bir suç ailesinin başındaki yaşlı çifte hayat veriyor.
Guy Ritchie imzalı dizinin 2025 bitmeden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
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