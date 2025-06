Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 90. yılı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda program düzenlendi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, 1935'te kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet'in kültür ve sanat politikalarının temel taşlarından biri olduğunu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin müreffeh ülkeler arasındaki yerini alması için var gücüyle çalıştığını belirtti.



"Kurulduğu günden bu yana Türk kültür ve sanat hayatının gelişmesinde öncü bir rol üstlenen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, yalnızca bir kamu kurumu değil, sanatı toplumla buluşturan bir köprü, sanatçılarımızı bir araya getiren bir okul ve kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan bir bellek olmuştur. Bu kuvvetli bellek olmuştur." diyen Ersoy, bu belleğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonu ve desteği ile bugünlere ulaştığını bildirdi.



Bakanlık koltuğuna ilk oturduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin restorasyonu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yerleşkesi'nin açılışı ve Tarihi Binasının restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür-sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:



"Tüm bu prestijli mekanları hayata geçirirken bu binaların kültür ve sanatla dolu dolu olması en önemli hedefimizdi. Hem kültür sanat aktivitelerimizin halkımıza ulaşması hem de her yıl sayısını artırarak daha fazla şehrimizle buluşturduğumuz Kültür Yolu Festivallerimizi hayata geçirirken en büyük servetimiz Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün insan kaynağının zenginliğiydi. Ne mutlu bizlere ki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve sanatçılarımız kültür ve sanat alanındaki tüm programlarda başarılarımıza başarı kattılar. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz bugün de aynı misyonla çalışmalarını sürdürmekte, yetenekli sanatçılarımıza alan açmakta ve sanatı hayatın her alanına taşımaktadır. Bu vesileyle, Kurumumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, geçmişten bugüne görev yapan tüm sanatçılarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."



Bakan Ersoy, daha iyiye ve güzele ulaşma yolunda attıkları her adımda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90. yılını yürekten kutluyor, sanatla yoğrulmuş nice yıllar diliyorum."



90. YIL KUTLAMALARI SANATLA TAÇLANACAK



Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Genel Müdürlüğün, ülkenin kültür ve sanat alanında ihdas edilen en kadim kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, kültür ve sanatı tüm renkleriyle ve benzersiz zenginliğiyle aslına uygun olarak icra etmeyi, sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi sürdürdüğünü dile getirdi.



Belviranlı, Genel Müdürlüğün müzik ve sahne sanatları alanında senfoni orkestraları, koroları ve ihtisas toplulukları olmak üzere toplam 28 sanat kurumunda görev yapan 2 bine yakın sanatçısı, görsel sanatlar alanında görev yapan 3 resim ve heykel müzesi ile ülkenin pek çok ilindeki güzel sanatlar galerileriyle sanata yön veren büyük bir aile olduğunu kaydetti.



"Bugün ülkemizin, dünyanın en itibarlı ve güçlü devletleri arasında yer alması için var gücüyle çalışan, işçisinden memuruna, akademisyeninden sanatçısına bir milletin mensupları olarak Sayın Bakanımızın önderliğinde kültürümüzü ve sanatımızı korumaya yaşatmaya ve desteklemeye devam edeceğimize söz veriyoruz" ifadesini kullanan Belviranlı, Türkiye'nin bugün bir kısmı hayatta olmayan en seçkin sanatçılarının, genel müdürlük çatısı altında yetiştiğini de hatırlattı.



Kurumun, Kültür Yolu Festivallerine etkinlikleriyle güç kattığını, yarışmaları ve işbirlikleriyle sanatı ve sanatçıyı her daim desteklemeyi sürdürdüğünü belirten Belviranlı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doksanıncı yılımızı, birimlerimizin bulunduğu illerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere eylül ayındaki sezon açılışından başlayarak çeşitli etkinlikler, sahne gösterileri ve konserlerle taçlandıracağımızı buradan duyurmak istiyorum."