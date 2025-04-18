Hababam Sınıfı 50'nci yılını kutladı: Seneler sonra aynı sıralarda

"AİLECE İZLENEBİLEN ENDER FİLMLERDEN BİRİ"



Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, "50. yılını görebildiğimiz için çok mutluyuz. Göremeyen arkadaşlarımız adına çok üzgünüz. Ama Hababam Sınıfı’nda olabilmek, yaşayabilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İnşallah bir 50 yıl daha görelim diyeceğim ama herhalde çok komik olurdu. 6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü Hababam sınıfı çok başka bir filmdi, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

Filmin oyuncularından Ergun Sözen, "Hababam Sınıfı filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız. Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz. Ama bir şeyi asla unutmuyoruz. O inek şabanlar, Kemal Sunal'lar, o güdük Necmi'ler, Halit Akçatepe'ler, o Tarık Akan'lar, damat Ferit'ler, o değerli Mahmut hocamız, bize hala şu merdivenlerden elinde çıngırakla inen sevgili Hafize anamız, hepsi buradalar aslında. Belki onları göremiyorsunuz ama onlar sizi çok iyi görüyor ve sizlerle gurur duyuyor bu kadar nesildir Hababam Sınıfı'nı unutmadığınız için" diye konuştu.

