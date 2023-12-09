Hacu Köprüsü akmayan nehre rağmen ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor

Kemer ayaklarında kullanılan 2 metreden uzun taşlar, köprüyü sağlam bir temele oturturken ayakların üstüne yapılan kubbe tarzı kemer ise estetik bir bütünlük oluşturuyor. Köprü altında bir uçtan diğer uca bakarken kemerlerin hilal şeklindeki görüntüsü ise adeta bir sonsuzluk hissi yaratıyor.

Köprü sadece geçişler için değil aynı zamanda bent görevi yapacak şekilde imar edilmiş. Alt kısımdaki kapaklar kapatıldığında köprünün hemen arkasındaki bölge su ile doluyor. Açık kaynaklarda, eski dönemlerde seviyesi yükselen bu suyla çevredeki bağ ve bahçelerin sulandığı belirtiliyor.