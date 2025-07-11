Hailee Steinfeld ve Miles Teller aynı projede buluşuyor

Yönetmenliğini Paul Downs Colaizzo'nun üstlendiği, senaryosunu Colaizzo ve Pat Cunnane'nin kaleme aldığı "Winter Game" filmi için hazırlıklar sürüyor.

2026 Kış Olimpiyatları’nda geçen ve Olimpiyat Köyü’nde yolları kesişen iki sporcunun beklenmedik aşkını konu alan filmin başrolleri belli oldu.

"Winter Game" filminin başrolleri; “Ender's Game”, “Bumblebee”, “The Edge of Seventeen” gibi filmlerle tanınan Hailee Steinfeld ile Whiplash filmiyle şöhreti yakalayan Miles Teller oldu.

Filmde Hailee Steinfeld sürekli göz ardı edilen bir kayakçıyı canlandırırken; Teller ise hokey efsanesine hayat verecek.