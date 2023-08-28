Hakan Bonomo duyurdu: İlk ve Son'un ikinci sezonu geliyor

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'un kaleme aldığı "İlk ve Son" dizisi, 2021 yılında izleyiciyle buluşmuştu.
Özge Özpirinççi ve Salih Bademci'nin başrolleri paylaştığı, inişli-çıkışlı bir aşk hikayesi anlatan "İlk ve Son", ikinci sezonuyla geri dönecek.
İKİNCİ SEZON GELİYOR
"İlk ve Son"un 2. sezonunun geleceğinin müjdesini senarist Hakan Bonomo, sosyal medya hesabından duyurdu.
Deniz ve Barış'ın yıllara yayılan aşk hikayesini gözler önüne seren "İlk ve Son" dizisinin yeni sezonunda; Nilüfer ve Cihan'ın 2014'ten 2024'e uzanan aşk hikayesi gözler önüne serilecek.
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