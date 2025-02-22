Hakkındaki suçlamalar giderek artıyor: Rapçi Diddy'nin avukatı istifa etti

ABD’de Diddy ve Puff Diddy lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında Combs'un avukatı davadan çekildiğini açıkladı.

Hakkındaki suçlamalar giderek artıyor: Rapçi Diddy'nin avukatı istifa etti

Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık aşamasındayken avukatlarından Anthony Ricco, hazırlıklara devam edemeyeceğini açıklayarak davadan çekilme talebinde bulundu.

Diddy'nin avukatı Ricco açıklamasında, “Sean Combs'a mahkemenin beklediği yüksek düzeyde hukuki temsil sağlamış olmama rağmen, hiçbir koşul altında Combs'un avukatlığını etkin bir şekilde yapmaya devam edemem” dedi.

Hakkındaki suçlamalar giderek artıyor: Rapçi Diddy'nin avukatı istifa etti - 1

ABD'li rapçi cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alındı.

Rapçi Diddy hakkında istismar suçlamasıyla yeni bir dava açıldı

Rapçi Diddy hakkında istismar suçlamasıyla yeni bir dava açıldı

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