Hakkındaki suçlamalar giderek artıyor: Rapçi Diddy'nin avukatı istifa etti

Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık aşamasındayken avukatlarından Anthony Ricco, hazırlıklara devam edemeyeceğini açıklayarak davadan çekilme talebinde bulundu.

Diddy'nin avukatı Ricco açıklamasında, “Sean Combs'a mahkemenin beklediği yüksek düzeyde hukuki temsil sağlamış olmama rağmen, hiçbir koşul altında Combs'un avukatlığını etkin bir şekilde yapmaya devam edemem” dedi.