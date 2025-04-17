Halikarnas Balıkçısı, doğumunun 135. yıl dönümünde anıldı

''ANMAYA VE HATIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise konuşmasında "Gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı gibi kimlikleri ile adını dünyaya duyuran; kentimizin gelişimi ve değişimi için büyük emek harcayan Halikarnas Balıkçısı’nı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugüne kadar nice tarihi kişiliğe, sanatçıya, düşün insanlarına ilham olan eşsiz kentimizde böylesi önemli bir kişinin yaşamış olması bizlere gurur veriyor. Ülkemizin ve kentimizin en büyük değerlerinden biri olan, çok yönlü kişiliği ile hayat yolumuzda ufkumuzu aydınlatan Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı anmaya, hatırlamaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



