Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün eseri Bodrum'da

Oyuncu Deniz Çakır ile Mustafa Alabora, "1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali"nde (BOTİF) Halikarnas Balıkçısı’nın “Mavi Sürgün” eserinden bir bölümü seslendirdi. Okuma tiyatrosu, eserlerinde Halikarnas Balıkçısı mahlasını kullanan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ölümünün 50. yılı dolayısıyla festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum'da gerçekleştirildi.



Sanatçı Jehan Barbur, etkinliğin ardından mini bir konser verdi. Barbur'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik bir hafta boyunca ünlü isimlerin katılımıyla devam edecek. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalde ayrıca, Almanya'dan katılan MomoAct'ın "Ashura" eseri de izleyenlerin beğenisine sunuldu, Daphnis Kokkinos ile Koza Tamdoğan ise Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde halka açık bir söyleşi yaptı.



Yarın "Gelin Tanış Olalım" oyununun sahneleneceği festivalde Sema Moritz’in "Efsane Hanımlar" konseri 8 Kasım'da, "Şarkıların Cumhuriyeti" konseri ise 10 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.



Program kapsamındaki bazı etkinlikler, Inspera Bodrum’da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle gelecek aylara kaydırıldı. Festival kış aylarında Inspera Bodrum'da devam edecek. Ertelenen etkinliklerin tarihleri daha sonra açıklanacak.

