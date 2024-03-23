Halis Serbest "Bergen" filmiyle ilgili tazminat davasını kaybetti

BERGEN FİLMİ HAKKINDA

Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren ve gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.



BERGEN OYUNCU KADROSU



Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.



BERGEN KONUSU

Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Filmin çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirildi.