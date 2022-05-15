Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının üzerinden 20 yıl geçti

'Deli miyim ben', 'Çeşmi siyahım', 'Mevlam gül diyerek', 'Oy bizim eller', 'Mamudo' ve 'Dom dom kurşunu' gibi türküleriyle tanınan Aşık Mahzuni Şerif, vefatının 20. yılında anılıyor. Asıl adı Şerif Cırık olan Mahzuni Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin bugünkü adıyla Tarlacık olarak bilinen Berçenek köyünde, Döndü ve Zeynel Cırık çiftinin oğulları olarak dünyaya geldi.



Afşin'in Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesi'nde eğitim hayatına başlayan halk ozanı, köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bıraktı ve buradan mezun oldu.



Aşık Mahzuni, 1959'da Mersin 3. Astsubay Hazırlama Okulu'ndan ve 1960'ta ise Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan ozan, maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.



SAZ ÇALMAYI VE DEYİŞ SÖYLEMEYİ KÜÇÜK YAŞLARDA ÖĞRENDİ



Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük yaşlarda amcası Aşık Fezali'den (Behlül Baba) öğrenerek müzik hayatına başlayan halk ozanına mahcupluğu nedeniyle tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba tarafından 'Mahzuni' mahlası verildi.



İlk plağını 1964'te çıkaran sanatçı, bir süre Gaziantep'te ikamet ettikten sonra göç ettiği Ankara'da Fikret Otyam, Feyzullah Çınar, Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kul Ahmet gibi isimlerle bir araya gelmeye başladı. Aşık Mahzuni, burada Aşıklar Derneğini kurdu, ressam Fikret Otyam'ın ve Gazeteciler Sendikasının desteğiyle konserler verdi. EN ÜNLÜ ESERLERİ



Aşık Mahzuni Şerif, 'Dom dom kurşunu', 'Yedin beni', 'Yuh yuh', 'Fadimem', 'Gül yüzlüm', 'Ciğerparem', 'Merdo', 'Dostum dostum', 'Han sarhoş hancı sarhoş', 'Çeşmi siyahım', 'Yalan dünya', 'Ağlasam mı?', 'Abur cubur adam', 'Katil Amerika' ve 'Ekmek kölesi'nin aralarında bulunduğu birçok unutulmaz esere imza attı.

“BALIK DENİZE NASIL BAKIYORSA BEN DE TÜRKÜLERE ÖYLE BAKIYORDUM”



Sanatçı, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilen Aşık Veysel Şatıroğlu'nu Sivas'ta 1972'de ziyaret ettiğinde ayakta karşılandı.



12 Mart Muhtırası sonrasında sekiz yıl boyunca sahneye çıkması ve yurt dışına gitmesi yasaklanan Aşık Mahzuni, sanattan ve türkülerden uzak kalmamak için bu süre zarfında küçük bir dükkanda plak satmaya başladı ve bu yılları verdiği bir röportajda, "Türkü söyleyememek beni çok üzüyordu. Canlı bir balığı tutun ve kumun üzerine atın o balık o denize nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle bakıyordum." ifadeleriyle anlatmıştı.



YAŞAMI BOYUNCA 453 PLAK, 58 KASET ÇIKARDI, ‘DOLUNAYA TÜL DÜŞTÜ’ KİTABINI YAZDI



Duygu ve düşüncelerini sazının yanı sıra ‘Milliyet’, ‘Meydan’, ‘Anadolu'nun Sesi’ gazeteleriyle ‘Pir Sultan’, ‘Hacı Bektaş’, ‘Kızıldeli’, ‘Ozanca’ gibi dergilerdeki yazılarıyla dile getiren Şerif, bazı yazıları ve türküleri sebebiyle birkaç defa hapse mahkum edildi ve iki defa idamla yargılandı.



Sanatçı, 1989-1991'de Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Halk şiirine gönülden bağlanan Mahzuni Şerif, yaşamı boyunca 453 plak, 58 kaset çıkardı.

