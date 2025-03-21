Halk ozanı Aşık Veysel aramızdan ayrılalı 52 yıl oldu: Unutulmaz eserleri hafızalara kazındı

"Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece" ve "Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle Türk müziğinde iz bırakan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının üzerinden 52 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma mesajı paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönül yolunu çok iyi bilen, özünden geçen büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

7 YAŞINDA SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ



Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan ve soyu Horasan Türkmenlerine dayanan Aşık Veysel, kaleme aldığı "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Dostlar Beni Hatırlasın", "Güzelliğin On Par Etmez", "Atatürk'e Ağıt", "Beni Hor Görme", "Beş Günlük Dünya", "Derdimi Dökersem Derin Dereye", "Kahpe Felek" ve "Kara Toprak" adlı eserleri Türk müziğine miras bıraktı.



Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuğu olarak 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya gelen sanatçı, hayatının büyük bölümünü Sivrialan'da, zorlu yaşam koşullarında geçirdi.



Aşık Veysel'in iki kız kardeşi çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi, kendisi ise aynı hastalık nedeniyle 7 yaşında sol gözünü kaybetti. Bir gün inek sağan babasının yanına giden halk ozanı, ters bir hareketten ürken öküzün boynuzunun sağ gözüne girmesiyle tamamen görme engelli oldu. Geçimini güçlükle sağlayan ailesi, Aşık Veysel'in gözlerini tedavi ettiremedi.



ÇOCUKKEN BABASI, AŞIK VEYSEL'E ÖZEL BAĞLAMA YAPTIRDI

Halk ozanları ve aşıklık geleneğiyle tanınan Emlek yöresindeki Sivrialan'a sık sık aşıklar gelir, sohbet, muhabbet eder ve cem yapardı. Henüz çocukken bu toplantılara katılan Şatıroğlu, aşıklardan deyişler dinleyip onların paylaştığı bilgilerden faydalandı. Oğlunun şiire, saza ve söze merakını fark eden Ahmet Şatıroğlu, Aşık Veysel'e özel bağlama yaptırdı.



Aşık Veysel, babasının da teşvikiyle ilk saz derslerini köyün saz ustalarından Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den aldı. Gittikçe daha iyi bağlama çalan sanatçı, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre ve Aşık Agahi gibi birçok usta ismin eserlerini yorumladı.



İlk evliliğini 1919'da Esma Hanım ile yapan Aşık Veysel'in bu evlilikten bir kızı, bir de oğlu oldu. Oğlu henüz 10 günlükken, kızı da 2 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta sanatçı, kızı henüz 6 aylıkken, eşi Esma Hanım tarafından terk edildi. Aşık Veysel'in annesi Gülizar Hanım Şubat 1921'de, babası ise annesinden 8 ay sonra yaşamını yitirdi.

