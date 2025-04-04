Halle Berry açıkladı: Yeni Avengers filminde rol alacak mı?

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, yakında vizyona girecek Avengers filmi Avengers: Doomsday ile ilgili konuştu. Filmin kadrosunda yer almayan Berry'nin hayranları, yıldız oyuncunun gizli çekimlerde olduğunu iddia etmişti.

Marvel'ın da filmin vizyona girmesine yakın daha fazla ismin doğrulanacağını ve rollerinin gizlice çekildiğini açıklaması iddiaları güçlendirmişti.