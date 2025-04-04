Halle Berry açıkladı: Yeni Avengers filminde rol alacak mı?
Marvel'ın merakla beklenen Avengers: Doomsday filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Projenin oyuncu kadrosunda yer almayan Halle Berry hakkındaki spekülasyonlara noktayı koydu.
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, yakında vizyona girecek Avengers filmi Avengers: Doomsday ile ilgili konuştu. Filmin kadrosunda yer almayan Berry'nin hayranları, yıldız oyuncunun gizli çekimlerde olduğunu iddia etmişti.
Marvel'ın da filmin vizyona girmesine yakın daha fazla ismin doğrulanacağını ve rollerinin gizlice çekildiğini açıklaması iddiaları güçlendirmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Halle Berry, Black Girl Nerds'e projede rol almayacağını söyledi. Filmde kesinlikle yer almayacağını belirten Berry, "Beklemeye devam edin" diye ekledi.
AVENGERS: DOOMSDAY HAKKINDA
Öte yandan çekimleri süren Avengers: Doomsday'in Avengers: Endgame'den 7 yıl sonra, 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.
Russo Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Avengers: Doomsday filminde; Doctor Doom karakterine Robert Downey Jr., Thor rolüne Chris Hemsworth, Sam Wilson/Falcon'a Anthony Mackie, Bucky Barnes/Kış Askeri rolüne Sebastian Stan, Loki karakterine Tom Hiddleston ve Ant-Man rolüne Paul Rudd hayat verecek.
Ayrıca Patrick Stewart, Ian McKellen ve James Marsden Profesör X, Magneto ve Cyclops rolleriyle, Alan Cumming ve Rebecca Romijn de sırasıyla Nightcrawler ve Mystique rolleriyle geri dönecek.
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