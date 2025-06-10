Halsey İstanbul'a geliyor: Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, konser öncesi Türk hayranlarına mesaj gönderdi.
“Without Me”, “Colors”, “Graveyard” ve “Gasoline” gibi şarkılarla tanınan Halsey, 2025 turnesi kapsamında 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.
2022’de büyük yankı uyandıran konserinin ardından yeniden İstanbul’a gelmeye hazırlanan şarkıcı, merakla beklenen konser öncesi Türk hayranlarına mesaj gönderdi.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Amerikalı şarkıcı, Türk dinleyicileriyle bir kez daha buluşacak olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul'da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın" ifadelerini kullandı.
Röportajlarında Türk kültürüne ilgisini sık sık dile getirerek, kendisini "Türk gibi" hissettiğini belirten Halsey, Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı birliktelikten Ender Ridley adında bir oğlu bulunuyor.
HALSEY KİMDİR?
Henüz 17 yaşında söz yazarlığıyla müzik kariyerine adım atan Halsey, YouTube ve SoundCloud’da yayımladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında çıkardığı Room 93 EP’siyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı ve kısa sürede global bir yıldız haline geldi. Alternatif müziğe getirdiği yenilikçi dokunuşlarla, kariyerinde hızla yükseldi.
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