Halsey İstanbul'a geliyor: Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri

“Without Me”, “Colors”, “Graveyard” ve “Gasoline” gibi şarkılarla tanınan Halsey, 2025 turnesi kapsamında 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

2022’de büyük yankı uyandıran konserinin ardından yeniden İstanbul’a gelmeye hazırlanan şarkıcı, merakla beklenen konser öncesi Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Amerikalı şarkıcı, Türk dinleyicileriyle bir kez daha buluşacak olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul'da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın" ifadelerini kullandı.

Röportajlarında Türk kültürüne ilgisini sık sık dile getirerek, kendisini "Türk gibi" hissettiğini belirten Halsey, Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı birliktelikten Ender Ridley adında bir oğlu bulunuyor.