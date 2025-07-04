Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, Can Dostum uyarlamasında rol alacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, Can Dostum adlı filmde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Film, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin kadrosuna Bige Önal dahil oldu.

35 yaşındaki oyuncu, Sen Çal Kapımı, On Saniye, Sen Ben Lenin, Bir Başkadır ve Martıların Efendisi gibi yapımlarda rol aldı. Bige Önal, filmde "Figen" karakterini canlandıracak.

