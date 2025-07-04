Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, Can Dostum uyarlamasında rol alacak
Merakla beklenen Can Dostum filminin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Film, 14 Kasım'da vizyona girecek.
Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, Can Dostum adlı filmde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Film, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin kadrosuna Bige Önal dahil oldu.
35 yaşındaki oyuncu, Sen Çal Kapımı, On Saniye, Sen Ben Lenin, Bir Başkadır ve Martıların Efendisi gibi yapımlarda rol aldı. Bige Önal, filmde "Figen" karakterini canlandıracak.
Mert Baykal’ın yönetmen koltuğuna oturacağı film 2011 yapımı The Intouchables'tan (Can Dostum) uyarlanacak.
Filmde Haluk Bilginer “Refik”, Feyyaz Yiğit ise “Ferruh” karakterine hayat verecek. Film, 14 Kasım’da gösterime girecek.
THE INTOUCHABLES (CAN DOSTUM KONUSU)
Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy'ın paylaştığı film, yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının hikayesini anlatıyor.
IMAX OLARAK VİZYONA GİREN İLK TÜRK FİLMİ
14 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Feyyaz Yiğit, son olarak Gibi dizisinin 6. sezonunda rol aldı. Bilginer ise Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde Angelina Jolie ile başrolleri paylaştı.
IMAX NEDİR?
IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye eşsiz sinema deneyimi yaşatıyor. Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.
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