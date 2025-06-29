Haluk Levent 30'uncu sanat yılını sahnede kutladı

Sanatçı Haluk Levent, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı.

Haluk Levent 30'uncu sanat yılını sahnede kutladı

ve Ahbap Derneği’nin kurucusu , 30'uncu sanat yılını İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda kutladı. öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, sanat hayatının 30'uncu yılının geçtiğini ancak sembolik olsun diye konserin ismini bu şekilde belirlediklerini söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla çocukların da kendisini sevdiğini ve konserlerine geldiğini belirten Levent, konserin beklenilenin üstünde ilgi gördüğünü ve 10 gün önceden biletlerin tükendiğini dile getirdi.

Levent, son dönemde orman yangınlarına dair de çalışmalar yürüttüklerini de dile getirerek, "Ahbaplarla konserden bir saat önce yangın muhabbeti yaptık. Bilecik'ten, İzmir'e her yere kadar koordine olduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konser versem de çocuklarımız orada çalışıyor. Ona göre bir çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent 30'uncu sanat yılını sahnede kutladı - 1

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Yaz boyunca yoğun bir şekilde çalışacağını ve yeni bir şarkı çıkaracağını da sözlerine ekleyen , yeni parçasının cover bir parça olacağını, 10-15 gün içinde klip çekeceklerini ifade etti.

Levent, konserde hayranlarından birinin evlilik teklifinde bulunmasıyla "Anlasana" parçasını çift için seslendirdi.

"NİCE 30 YILLARA"

Geçmişten bugüne unutulmayan şarkılarını konserde dinleyicilerle birlikte seslendiren ünlü , sahnede 30'uncu yıl sebebiyle getirilen pastayı keserken "Nice 30 yıllara" diyerek kesti, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

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