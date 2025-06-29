Haluk Levent 30'uncu sanat yılını sahnede kutladı

Sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, 30'uncu sanat yılını İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda kutladı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, sanat hayatının 30'uncu yılının geçtiğini ancak sembolik olsun diye konserin ismini bu şekilde belirlediklerini söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla çocukların da kendisini sevdiğini ve konserlerine geldiğini belirten Levent, konserin beklenilenin üstünde ilgi gördüğünü ve 10 gün önceden biletlerin tükendiğini dile getirdi.



Levent, son dönemde orman yangınlarına dair de çalışmalar yürüttüklerini de dile getirerek, "Ahbaplarla konserden bir saat önce yangın muhabbeti yaptık. Bilecik'ten, İzmir'e her yere kadar koordine olduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konser versem de çocuklarımız orada çalışıyor. Ona göre bir çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

