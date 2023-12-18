Haluk Levent ve sanatçı dostlarından Gazze'ye destek konseri

Haluk Levent, sanatçı dostlarıyla aynı sahnede buluştu ve şarkılarını bu kez Gazze’ye destek için söyledi.



Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı.



Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Gazze Destek Konseri, Levent’in şarkılarıyla başladı. Sanatçı, Arapça yazdığı "Filistin" parçasını da Gazze'de yaşamını yitiren çocukların anısına söyledi.

Konserde Levent'e Bülent Ortaçgil'in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara sahne aldı.



Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişini simgeleyen kefiyelerle konsere gelen kalabalık, şarkılara eşlik etti.



Konserin geliri, Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.

