Haluk Levent'in 12 saatlik rekor konseri beyazperdeye taşınacak

Haluk Levent'in hayatını ele alan "Yollarda Vururum Seni" filminin hazırlıkları başladı. Film usta yönetmen Ömer Faruk Sorak imzası taşıyacak.

Haluk Levent'in 12 saatlik rekor konseri beyazperdeye taşınacak

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yaşamından bir kesiti komedi türünde anlatacak "Yollarda Vururum Seni" adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı. Yapımcılığını KEM YAPIM'ın üstleneceği projede, Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.

Filmde Haluk Levent’in Trakya’da 2004 yılındaki 12 saatlik rekor konser hikayesine yer verilecek.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Merakla beklenen yapım, Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyacak.

Haluk Levent'in 12 saatlik rekor konseri beyazperdeye taşınacak - 1

Ömer Faruk Sorak, Garip Bülbül Neşet Ertaş, Kördüğüm, Yüzleşme, Aşk Tesadüfleri Sever, G.O.R.A, Vizontele ve Yahşi Batı gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

Haluk Levent'in hayatı film oluyor

Haluk Levent'in hayatı film oluyor

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