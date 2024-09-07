Haluk Levent'in hayatı film oluyor

SOSYAL MEDYAYA ARA VERECEK

Sanatçı Haluk Levent, bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını açıkladı. Levent, X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede.

Çünkü çok şikayetim vardı. Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım."



Levent sözlerini "Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık. Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler. Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler (Doğru düşünmüşler). Evet bir müddet konserlerimle, stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım. Sayfamı Ahbap ekibi yönetecek. İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine. Haydi bana biraz müsaade. Arkamdan çok konuşmayın" diye tamamladı.