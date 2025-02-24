Hande Erçel ile Metin Akdülger aynı filmde buluşacak

Rüzgara Bırak filminin ardından Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel’in yeni partneri Metin Akdülger oldu. İkili İki Dünya Bir Dilek adlı filmde bir araya gelecek. Ketche‘nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmin senaryosunu ise Elçin Muslu kaleme alacak.



Senaryo çalışmaları devam eden filmde Hande Erçel “Bilge” adlı avukata hayat verecek. Metin Akdülger ise arkeolog "Can" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

