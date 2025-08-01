Harbiye'de Ajda Pekkan rüzgarı: 45 şarkı söyledi

Usta sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Harbiye Açıkhava'nın tam kapasite dolduğu konserde 79 yaşındaki Pekkan, geceye özel hazırlanan dans şovları ve zengin repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

"Yakar Geçerim, Ya Sonra, Arada Sırada, Aynen Öyle" gibi müzik dünyasına damgasını vuran hit eserleri ile izleyenlerine müzik şöleni yaşatan Pekkan, gece boyunca tüm şarkılarını alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde seslendirdi.