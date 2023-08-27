Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin hayatını kaybetti

DC evreninin ünlü karakterlerinden Harley Quinn'i seslendiren oyuncu Arleen Sorkin 67 yaşında hayatını kaybetti. 1992 yılında "Batman: The Animated Series"te Harley Quinn karakterini seslendirmeye başlayan oyuncu, karakterin yaratılmasında önemli bir rol oynadı ve Harley Quinn'i seslendiren ilk kişiydi.
"Batman: The Animated Series"te Joker karakterini seslendiren Yıldız Savaşları oyuncu Mark Hamill sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.
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