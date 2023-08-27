Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin hayatını kaybetti

1990'lı yıllarda yayınlanan "Batman: The Animated Series" dizisinde Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin hayatını kaybetti.

Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin hayatını kaybetti

DC evreninin ünlü karakterlerinden Harley Quinn'i seslendiren oyuncu Arleen Sorkin 67 yaşında hayatını kaybetti. 1992 yılında "Batman: The Animated Series"te Harley Quinn karakterini seslendirmeye başlayan oyuncu, karakterin yaratılmasında önemli bir rol oynadı ve Harley Quinn'i seslendiren ilk kişiydi.

"Batman: The Animated Series"te Joker karakterini seslendiren Yıldız Savaşları oyuncu Mark Hamill sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.

Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin hayatını kaybetti - 1

Son olarak Harley Quinn karakterini Margot Robbie canlandırmıştı. Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu Joker 2 filminde Harley Quinn'i canlandıracak.

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