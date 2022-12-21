Harrison Ford 1923 dizisindeki rolü için tam 75 şapka denedi

İlişkili Haberler Harrison Ford ve Helen Mirren'ın '1923' dizisinin fragmanı yayınlandı

Blade Runner ve Star Wars serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford'un başrollerini Helen Mirren ile paylaştığı 1923 adlı dizideki karakteri için tam 75 şapka denediği ortaya çıktı. Yellowstone dizisinin spinoff'u 1923'te Jacob Dutton karakterini canlandıran oyuncu hakkında konuşan dizinin yapımcısı Taylor Sweridan, Ford’un işini ne kadar titizlikle yaptığından bahsetti.

75 ŞAPKA DENEDİ

Sheridan “Ford, senaryoyu okumak istedi ben de eğer bu rolü oynayacağını kesin bir şekilde söylersen ona göre senaryo yazacağım dedim” ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun rolü kabul ettikten sonra 75 şapka modelini denediğini belirten yaratıcı Variety’ye “Ford için çok fazla seçenek yarattık. Bir sürü renk, dikiş, model denedik” dedi.

1923 HAKKINDA

Başrollerde Harrison Ford ve Helen Mirren'ın yer aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Jerome Flynn, Robert Patrick, Marley Shelton, Darren Mann gibi isimler yer alıyor. 'Yellowstone'daki Kevin Costner'ın ikonik karakteri John Dutton'ın Montana'daki imparatorluğunu korumaya çalışmasından bir asır öncesini anlatan 1923, aralık ayında yayınlanacak.