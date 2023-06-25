Harrison Ford emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi

Ford, oyunculuğu bu kadar sevmesinin nedeni olarak çalıştığı insanları gösterdi. Emekli olmaya niyeti olmayan oyuncu, son kez Indiana Jones'u canlandırma konusunda ise kararlı.



"DAHA İYİ BİR BABA OLABİLİRDİM"



Öte yandan, oyuncu ebeveynliğe dair pişmanlıklarını paylaşmış ve eğer daha başarısız bir kariyere sahip olsaydı daha iyi bir ebeveyn olacağını söylemişti. Oyuncu, "Sizi şunu söyleyebilirim. Daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum" dedi. Ünlü oyuncu, sözlerine "Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum aslında bunlara sahibim" diye devam etti.

