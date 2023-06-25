Harrison Ford emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi

Hollywood'un ikonik oyuncularından Harrison Ford, emekliliğe dair planları hakkında konuştu.Şu sıralar "Indiana Jones ve Kader Kadranı" filmiyle gündemde olan 80 yaşındaki oyuncu, CNN'e verdiği röportajda "Çalışmak zorunda olmadığmda kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.
Ford, "Çalışmaya bayılıyorum. İşe yarar olmayı seviyorum" dedi.
Ford, oyunculuğu bu kadar sevmesinin nedeni olarak çalıştığı insanları gösterdi. Emekli olmaya niyeti olmayan oyuncu, son kez Indiana Jones'u canlandırma konusunda ise kararlı.
"DAHA İYİ BİR BABA OLABİLİRDİM"
Öte yandan, oyuncu ebeveynliğe dair pişmanlıklarını paylaşmış ve eğer daha başarısız bir kariyere sahip olsaydı daha iyi bir ebeveyn olacağını söylemişti. Oyuncu, "Sizi şunu söyleyebilirim. Daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum" dedi. Ünlü oyuncu, sözlerine "Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum aslında bunlara sahibim" diye devam etti.
INDIANA JONES YAKINDA SİNEMALARDA
Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gibi, isimlerinde yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nın resmi afişi yayınlandı.
James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin idari yapımcıları arasında Steven Spielberg ve George Lucas yer alıyor.
"Indiana Jones ve Kader Kadranı", serinin gizem dolu atmosferini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Kovboy şapkası ve kırbacıyla özdeşleşen Indiana Jones karakterini konu alan ünlü film serisinin devam filmi, 30 Haziran'da sinemalarda...
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